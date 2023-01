Hollerbach begint zich nu toch ongerust te maken na vertrek sterkhouders en wil op één positie zeker versterking

Bernd Hollerbach zag deze week Christian Brüls en Ameen Al-Dakhil vertrekken. De anders altijd opgewekte Duitser begint zich nu wel zorgen te maken.

Met 27 punten rekent Hollerbach zich immers nog niet rijk. Zeker nu ook Konaté en Kagawa nog geblesseerd zijn. "Er was altijd stabiliteit in ons team dankzij ons sterke middenveld. Maar zonder zoveel sterkhouders dreigt die weg te vallen. De jongeren in onze groep kunnen ook nog niet de rol van die sleutelspelers invullen", klinkt het in HBvL.

Hollerbach wil er dan ook een onmiddellijke versterking bij. "De laatste matchen speelden we met een spits (Okazaki, nvdr.) op het middenveld. We zijn een goed team, maar onze kern wordt nu wel erg smal. Ik wil ambitieus blijven, dat moet ook. We kijken nog altijd naar boven, niet naar beneden. Maar ik waarschuw voor deze gevaarlijke situatie. Met onze smalle kern is het niet realistisch om op play-off 2 te mikken."