Crisisoverleg bij Anderlecht: Vandenhaute moest zich verantwoorden bij Raad van Bestuur

Vrijdagavond is er in het Lotto Park crisisoverleg geweest. De Raad van Bestuur riep voorzitter Wouter Vandenhaute op het matje over een aantal beslissingen.

Vandenhaute moest zijn Raad van Bestuur meer inzicht geven over een paar beslissingen, waaronder het ontslag van Jean Kindermans, weet LDH. De fans zijn niet de enigen die zich daarover zorgen maken. Maar er is ook geen sprake van dat hij ontslag neemt. Intussen is het wachten op communicatie van Vandenhaute zelf. Die was aangekondigd, maar blijkbaar zou hij nog steeds een videoboodschap willen opnemen.