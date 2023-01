OHL moet sterkhouder twee maanden missen, maar heeft ook al vervanger op het oog

OH Leuven zal het de komende twee maanden zonder Mathieu Maertens moeten doen. De middenvelder heeft een voetblessure opgelopen. OHL heeft echter al een vervanger in de pijplijn zitten.

Maertens was er gisteren niet bij in Westerlo. De 27-jarige aanvoerder heeft een voetbreuk opgelopen en zal zes tot acht weken aan de kant staan. Intussen heeft OHL al een versnelling hoger geschakeld in het dossier van een extra middenvelder.

Ze willen Johan Hove, een Noorse middenvelder van Stromsgodset binnenhalen, weet Het Nieuwsblad. Hij kan weg voor een miljoen, maar heeft nog andere opties. Hove wil snel zijn beslissing bekend maken.