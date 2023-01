United wint eindelijk nog eens een stadsderby: City laat zich ringeloren na gecontesteerde gelijkmaker

Manchester City heeft voor het eerst sinds lang een stadsderby verloren. Nochtans leken ze na het doelpunt van Jack Grealish op weg naar de zege, maar in vijf minuten ging United erop en erover.

De 1-1 zal echter voor nog wat gesprekken en analyses zorgen. City en United maakten er in de eerste helft een tactisch steekspel van, maar United had wel de betere kansen. Rashford had de beste kans van die eerste 45 minuten, maar miste ooge in oog met doelman Ederson. In de tweede helft was er meer spektakel. Een voorzet van De Bruyne werd door Bernardo Silva teruggekopt, maar Haaland en Foden konden niet bij de bal.

Varane scoorde ook bijna na een vrije trap, maar er werd gevlagd voor buitenspel. Op assist van De Bruyne opende Grealish op het uur dan de score. City leek gewonnen spel te hebben, maar United herpakte zich. Casemiro vond Fernandes en die scoorde in de 80ste minuut. Rashford liep daarbij wel buitenspel, maar de VAR oordeelde dat hij niet deelnam aan het spel.

Veel protest bij City, waar United dan ook van profiteerde. Invaller Gernacho deed het meeste werk en hij bood Rashford de 2-1 aan. Meteen ook goed voor de winnende treffer en United nadert City nu tot op één punt.