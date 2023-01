Druk op de ketel bij Club Brugge: "Het publiek werd heel erg cynisch"

Strak staan Club Brugge en Anderlecht tegenover elkaar. Voor beide ploegen een match die niet verloren mag worden.

Analist Wim De Coninck ziet het belang van de match tegen blauwzwart voor Anderlecht. “Het zal onrustig blijven als de resultaten niet verbeteren. Daarom is het belangrijk dat Anderlecht zich straks van zijn beste kant laat zien”, klinkt het in De Ochtend.

Maar ook voor Club is het een beetje alles of niets. In Genk had het anders kunnen uitdraaien dan een 3-1-nederlaag. “Ze wrongen er enkele goeie kansen de nek om. Als ze die hadden afgemaakt, dan zou er nu een hoerastemming geweest zijn.”

De druk voor het duel tegen paarswit is dan ook gigantisch groot. “2 op 12 is ongezien en ook de 12e man werd cynisch met applaus voor de tegenstander.”