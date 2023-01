Mignolet ziet dat het moeilijk wordt voor Club Brugge om de titel nog te pakken

Drie jaar op rij pakte Club Brugge de titel. Midden januari staan Mignolet en co echter maar op de vierde plaats in het klassement.

Een vierde plek, een fikse achterstand en een trainerswissel die nog wat tijd zal vragen om de echte vruchten ervan te zien. Het seizoen had best anders mogen lopen voor Club Brugge.

Een vierde opeenvolgende landstitel pakken wordt bijzonder moeilijk voor blauwzwart, zo beseft ook doelman Simon Mignolet bij Sporza. “Je bent dé te kloppen ploeg”, klinkt het.

“Iedereen wil jou verslaan. Dat is een andere positie dan in de voorgaande seizoenen. Vorige jaren wilden we winnen, nu zijn we het team dat niet mag verliezen. Door onze jongere kern is dat nog een moeilijkere mentale situatie geworden.”

Met Genk, Antwerp en Union heeft Club Brugge drie sterke tegenstanders. “Dat de concurrentie groter wordt, is alleen maar positief voor het Belgisch voetbal. Toch moeten we alleen naar onszelf kijken. We weten dat we onze job tot dusver nog niet gedaan hebben.”