Sven Jaecques denkt er het zijne van: "Een absurde regel"

Sven Jaecques van Royal Antwerp FC kijkt met vreemde ogen naar de regels die de UEFA de clubs oplegt.

Zo moeten er acht lokaal opgeleide spelers op het wedstrijdblad staan, een regel waar ze bij The Great Old absoluut tegen zijn. Al moet alles ook gekaderd worden. “Dat is begonnen toen Lior Refaelov hier was. We huurden hem als Belg. Hij heeft een Belgische identiteitskaart. Daarna hebben we hem definitief overgenomen. En toen was hij plots geen Belg meer”, vertelt Jaecques aan Sport/Voetbalmagazine.

De bepalingen werden toen immers aangepast. “Toen zijn de reglementen veranderd en moest je opgeleid zijn in België, drie jaar voor je U21 bent. Dat lijkt allemaal mooi. Dat is eigen jeugd stimuleren. Wij willen niet dat er minder Belgen opgeleid worden, maar het moet wel in het juiste kader gebeuren.”

Jaecques noemt enkele absurde gevallen die onder deze regels mogelijk zijn. “Een Afrikaan die op zijn achttiende binnenkomt, is op zijn eenentwintigste Belg. Maar een Belgische doelman zoals Alexandro Craninx, die zijn leven lang in Spanje heeft gewoond, wordt niet als Belg beschouwd.”

En het kon zelfs nog gekker uitdraaien. “Toby Alderweireld is een Belg omdat hij rond zijn vijftien, zestien jaar vertrokken is. Maar als dat vroeger was geweest, dan had het gekund dat hij voor de nationale ploeg speelde maar in onze competitie niet als Belg beschouwd werd. Dat is absurd. Wij willen gewoon dat die regels aangepast worden binnen een Europese context.”