Vandenhaute doet zijn verhaal over de komst en het vertrek van Vincent Kompany

Na de mededeling van RSCA dat Wouter Vandenhaute een stap opzij zet, kwam de niet-uitvoerend voorzitter met een hele reeks uitleg. Ook over Vincent Kompany.

Eén van de eerste zaken die Vandenhaute als voorzitter van RSC Anderlecht deed was Vincent Kompany aanstellen tot trainer. “Ik sta daar nog altijd heel hard achter, want wij zaten volledig op dezelfde lijn. Wij wilden aanvallend voetbal brengen, wij wilden met jonge spelers werken, wij wilden de Anderlecht-fierheid terugbrengen, en ik vind dat we dat in die twee jaar goed hebben gedaan”, klinkt het.

Het voetbal oogde bij momenten heel goed, maar er werden onvoldoende punten gepakt. Toch speelde de ploeg twee keer play-off I. “Vorig jaar hebben we de bekerfinale gehaald. Ik zie nog altijd de beelden op de Heizel voor me, dat was fantastisch. Het leek ook dat we echt terug waren. Alleen hebben we onze finale gemist, we hebben geen goede wedstrijd gespeeld, en zijn eruit gegaan met penalty’s. Dat had misschien een déclic kunnen zijn als we die hadden gewonnen."

Minder chemie

De groei stagneerde volgens Vandenhaute. “Ik heb moeten vaststellen dat de laatste maanden de chemie toch iets minder was. We hebben daar dan met Vincent over gepraat, en we zijn samen tot de conclusie gekomen dat we beter uit elkaar gingen. Vincent is naar Burnley vertrokken. Dat is trouwens in een serene sfeer verlopen. En ik ben heel blij voor hem dat hij het daar nu zo goed doet en ik hoop heel hard dat hij volgend seizoen een Premier League-coach wordt.”

En dan komt een kleine bekentenis… “Het is gebleken dat de manier van werken en de speelstijl van Felice Mazzù vrij haaks stonden op de zeer moderne manier van werken van Vincent. Dat is een serieuze inschattingsfout geweest, en we hebben daar ook de conclusie uit getrokken. Achteraf bekeken had ik misschien meer mijn best moeten doen om Vincent toch langer bij ons te houden.”