Blessureleed neemt exponentieel toe bij Gent, Vanhaezebrouck laat zich uit over transfermarkt: "Misschien komt dit niet ongelegen"

Voor KAA Gent zijn het geen makkelijke weken in de strijd om play-off 1. De spoeling is er namelijk in diverse linies door allerhande blessures en uitgaande transfers erg dun geworden.

Tarik Tissoudali is nog niet fit, Darko Lemajic zat tegen Kortrijk op de bank. "Hij trainde twee keer mee nadat hij maanden out was. Ik had niet echt andere opties dan hem om op de bank te zetten", was Hein Vanhaezebrouck duidelijk.

Jordan Torunarigha was nog niet fit - donderdag tegen Charleroi komt voor hem op het nippertje, net als voor Hjulsager. Andreas Hanche-Olsen is dan weer vertrokken, terwijl ook Jens Petter Hauge dicht bij de uitgang staat. En tegen Kortrijk vielen als klap op de vuurpijl Odjidja, Samoise en Nurio Fortuna uit met een blessure.

© photonews

"Vadis? Dat zag er niet goed uit. We zullen de scans moeten afwachten. De vele blessures? Misschien komen ze qua timing niet ongelegen voor mij, we zijn nog maar vijftien januari. Misschien is het net goed dat het nu voorvalt, want het is nog tot 31 januari transfermarkt."

Realiteitszin

Al beseft Vanhaezebrouck ook meteen dat de financiële situatie tot realiteitszin noopt: "Of ik transfers verlang? Dat is een groot woord, maar misschien kan of moet er nog iets gebeuren. Zeker als er nog vertrekkers zijn, kan er beter iets bijkomen."

"Als je wil meestrijden om de eerste vier te halen ... We willen ook nog een ronde of meer doorgaan in Europa. Ik kijk nu al vragend uit naar donderdag, dat zal met veel jonge gasten in de selectie zijn als iedereen out is. We krimpen in, we laten spelers vertrekken en er vallen weer drie-vier mensen uit. Misschien moeten we naar goedkopere alternatieven of oplossingen zoeken." Achterin is Kamil Piatkowski van Red Bull Salzburg een van de opties.