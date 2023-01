Frey heeft opties, waaronder de Bundesliga, maar Antwerp wil hem niet laten gaan

Michael Frey is niet meer gelukkig bij Antwerp. De aanvaller vindt dat hij niet genoeg speeltijd krijgt. Intussen hebben verschillende buitenlandse clubs dat opgepikt en tonen interesse. Maar Antwerp heeft geen intentie om hem deze winter te laten gaan.

Terwijl hij aankondigde dat hij zijn laatste match voor Antwerp speelde in de Beker van België, heeft Michael Frey nog steeds geen nieuwe potentiële werkgever gevonden.

En het zal waarschijnlijk niet in België zijn dat dit zal gebeuren aangezien de speler te duur lijkt voor de clubs in de Jupiler Pro League. Volgens LDH zou hij echter in Duitsland kunnen belanden.

Sterker nog, de onderkant van de Bundesliga, Schalke 04, zou zeer geïnteresseerd zijn in de Zwitserse spits. Het lijkt erop dat ook AEK Athene en Venezia geïnteresseerd zijn. Antwerp wil hem nu echter niet laten vertrekken omdat ze weinig andere opties in de spits hebben naast Vincent Janssen.