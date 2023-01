Neville ziet Arsenal zelfs niet in top twee eindigen: "Ja, ik weet dat ik hiermee veel Arsenal-fans ga irriteren"

Volgens Gary Neville, analist van Sky Sports, gaat Arsenal de titel in de Premier League niet pakken. Hij zet zijn geld op Manchester City.

United staat op negen punten van Arsenal, maar komend weekend ontvangen de Mancunians de Gunners. "Nee, ik denk niet dat Arsenal de Premier League gaat winnen, maar ik zei in 2016 ook dat Leicester de titel niet zou winnen", aldus Neville in zijn podcast voor Sky Sports. "Ik verwacht dat City weer kampioen wordt en dat United als tweede eindigt. Ja, ik weet dat ik veel Arsenal-fans hiermee ga irriteren. Maar ik heb liever nog dat Arsenal kampioen wordt dan City. Ik zou het echt sensationeel vinden als ze de titel veroveren. Arteta doet het fantastisch met Arsenal."

"Als we naar de Premier League kijken, dan hebben we vooral City de afgelopen jaren zien winnen, buiten Liverpool een keer. Als Arsenal kampioen zou worden is dat alleen maar goed voor de competitie. Er zal nog een moeilijke periode komen voor hen, ik denk niet dat ze dan dit niveau kunnen vasthouden. Ik zie natuurlijk het liefst United eerste worden, maar dat zal dit seizoen nog niet gebeuren."