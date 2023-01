OH Leuven wil goede lijn doortrekken maar: "Mogen Eupen niet onderschatten"

Na de overwinning op het veld van Westerlo doet Leuven weer helemaal mij in de strijd voor een plekje in de top 8. De volgende opdracht is een thuiswedstrijd tegen Eupen.

Op papier een gemakkelijkere tegenstander dan in Westerlo te moeten spelen maar voetbal wordt nog altijd weldegelijk op een grasmat gespeeld en niet op papier, dat beseft Marc Brys maar al te goed die zich aan een moeilijke match verwacht. "We zullen tegen een gretig Eupen spelen in volle degradatiestrijd. Al geven de drie punten van tegen Westerlo ons wel vertrouwen, we mogen Eupen zeker niet onderschatten", klinkt het bij Brys. Leuven nam afgelopen weekend pas in de tweede helft afstand van Westerlo en dat niveau wil Brys vooral vasthouden tegen de Panda's: "Als we zo spelen, houden we altijd de drie punten thuis", besluit hij.





Volg OH Leuven - Eupen live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.