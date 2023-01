Op basis van de punten: niet Club Brugge, maar déze ploeg is dé ploeg van 2022 (en wie staat nog in de top-20?)

2022 was een heel intens jaar. Ook op de Belgische voetbalvelden. En hoewel de titel voor Club Brugge was, zijn ze toch niet écht de ploeg van het jaar.

Als we alle resultaten bundelen van de ploegen die in 2022 op de Belgische voetbalvelden in actie kwamen, dan is Union SG de ploeg van het jaar.

Ook Anderlecht en Gent doen het goed en delen de derde plaats, na Union en Club Brugge. Al deze teams speelden uiteraard ook in de Beker van België en in Europa de nodige wedstrijden.

Union

Huidig leider in de competitie KRC Genk staat vijfde, ook Antwerp staat in de top-10. Net als de vrouwen van Anderlecht en Vissenaken.

De top-20 op een rijtje: