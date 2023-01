Straffe statistiek - Defour nog altijd ongeslagen in eigen huis: "Daar draait het om"

Opvallende statistiek voor Steven Defour. Sinds hij coach is van KV Mechelen verloren de Kakkers nog niet in eigen huis.

Vijf competitiewedstrijden én een bekerwedstrijd tegen Seraing in het AFAS-stadion Achter de Kazerne. Vier overwinningen, twee gelijke spelen.

Dat zijn cijfers waar je als coach mee naar huis kan komen. Of thuis kan blijven, zo u wil. Het gaat Steven Defour voor de wind in eigen stadion.

Winnen

Makkelijk liep het niet altijd tegen KV Oostende, dat ook de nodige kansen had. Maar in een zespuntenmatch telt maar een ding: "Uiteindelijk is winnen het belangrijkste. Daar draait het om."

"Ik denk dat we ons zelf in de problemen brengen, door defensieve onrust. We hebben de tegenstander wat geholpen, maar eind goed al goed."