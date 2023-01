Twee zeges in elf wedstrijden voor Club Brugge: Weg titel, mogelijk ook geen top vier

De cijfers van Club Brugge zijn schrijnend. In de laatste elf wedstrijden werd er slechts twee keer gewonnen.

De gevolgen voor Club Brugge zijn groot. De kloof met competitieleider Racing Genk loopt ondertussen op tot maar liefst 17 punten.

“De logica zegt dat de achterstand op KRC Genk te veel is om nog op te halen. Ze moeten nu eerst zelf terug weten te winnen”, liet Gert Verheyen weten bij Eleven Sports.

Ook Franky Van der Elst ziet het allemaal gebeuren. “Ze kijken best even niet naar boven, want er komt nu vooral dreiging van beneden!”

De titel lijkt hiermee helemaal weg, maar zelfs een plaatsje in de top vier is op dit moment bijlange geen zekerheid.