Antwerp-fans over boycot en quasi onmogelijk aanvangsuur: "Dat krijgen de supporters thuis niet verkocht"

Het uitvak in de Diaz Arena zal vanavond opvallend stil zitten. Normaal hadden daar honderden enthousiaste Antwerp-fans moeten zitten, maar gezien het aanvangsuur (18u30) is er een algemene boycot.

En da's logisch als je de fans hoort. “Normaal krijgen we voor verplaatsingen probleemloos een bus gevuld, maar toen de speeldatum van Oostende - Antwerp bekend raakte, dacht iedereen: Mannen, hoe lossen we dit op?", aldus Didier Piette van de Antwerp Fanatics in GvA.

Piette begrijpt niet hoe ze bij de Pro League geen rekening houden met de supporters. "Ik zit er niet mee in om eens een dag vakantie te nemen om 's avonds naar het voetbal te gaan, maar een midweekmatch om half zeven in Oostende is volledig bij de haren getrokken. Dan moet je eigenlijk al twee dagen congé pakken, want wanneer ben je 's nachts weer thuis? Zoiets krijgen supporters, die daarnaast nog met het gezin op vakantie willen, thuis niet verkocht."