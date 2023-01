Standard moet waarschijnlijk op zoek naar plan B en die is dringend nu ook Dussenne vertrekt

Standard heeft interesse om Zinho Vanheusden terug te halen. De verdediger van AZ is net terug uit blessure en had er wel oren naar. Maar de kans daarop is heel wat kleiner geworden.

Bij AZ heeft Sam Beukema zich zaterdag geblesseerd en de verdediger zal verschillende weken uit zijn. Daarnaast is ook Bruno Martins Indi geblesseerd en dus heeft AZ nog drie centrale verdedigers, Vanheusden inbegrepen. AZ huurt Vanheusden van Inter en wil hem niet graag laten gaan. Standard heeft wel verdedigende versterking nodig nu kapitein Noë Dussenne op weg is naar Lokomotiv Moskou. In Vanheusden zagen ze de perfecte vervanger. “Ik heb zijn naam hier al horen vallen”, zei Ronny Deila. “We weten dat hij een goede speler is, maar op dit moment hebben we nog geen beslissing genomen.”