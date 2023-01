Felice Mazzu vraagt fans om Mehdi Bayat te steunen: "Kijk eens naar Standard, Anderlecht..."

Na zijn ontslag bij RSC Anderlecht moest Felice Mazzu niet lang twijfelen om bij Sporting Charleroi aan de slag te gaan.

Lang onderhandelen was niet nodig. Felice Mazzu sloot snel een deal met Mehdi Bayat om trainer te worden bij Sporting Charleroi.

Nochtans lijkt het een club in nood. “Het wordt niet gemakkelijk, maar ik heb er vertrouwen in. Weet je wat het grote voordeel is van deze club? Charleroi is financieel gezond en stabiel. Wij hebben geen schulden. Belangrijk, toch?”, vraag Mazzu zich af bij Het Laatste Nieuws.

Mazzu neemt het ook op voor Bayat in de moeilijkheden met de supporters. “De fans moeten misschien wat milder zijn als het over Mehdi gaat. Kijk eens wat er de voorbije jaren allemaal gebeurd is. De pandemie heeft er serieus op ingehakt. Standard, Anderlecht, andere clubs... Ze maken allemaal verlies, ze hebben torenhoge schulden. Die problemen kent Charleroi niet.”