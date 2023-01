Stef Peeters mist duel met KRC Genk na operatie onder volledige narcose: "Eerst dacht ik aan corona"

Stef Peeters stond tegen STVV nog de hele match op het veld, maar tegen KRC Genk is hij er niet bij.

De spelmaker van KAS Eupen kan de volgende twee weken al zeker niet spelen. “Tegen Sint-Truiden had ik behoorlijk wat last van de luchtwegen. In eerste instantie dacht ik aan corona”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Een scan bracht echter iets anders aan het licht. “In één van de sinussen zat een hematoom en een operatie drong zich op. Ik moest daarvoor volledig onder narcose.”

De sinus is vrijgemaakt en het probleem is opgelost. “Maar ik mag wel gedurende twee weken geen sportieve inspanningen doen. Het gevaar op infecties is reëel.”