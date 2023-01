'Transfer van Dante Vanzeir komt nu wel heel dichtbij"

De kans dat Dante Vanzeir de deur achter zich toetrekt bij Union SG is weer een stap dichterbij.

De interesse van New York Red Bulls voor Dante Vanzeir is ondertussen al eventjes duidelijk. En de Amerikanen laten duidelijk niet los. Er werden al verschillende biedingen gedaan en de kloof tussen beide ploegen is volgens Het Nieuwsblad bijzonder klein geworden.

Een deal lijkt nakende en ook Vanzeir zelf ziet de deal helemaal zitten. Het is wel uitkijken of de blessure die hij gisteren opliep geen roet in het eten zal gooien.

Vanzeir zal er hoe dan ook beter van worden, want als de deal niet doorgaat met de ploeg uit de MLS wordt zijn contract bij Union zeker opgewaardeerd.