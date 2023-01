Gouden Schoen voor Simon Mignolet: "Is niet beter dan in zijn eerste jaren"

Niemand lijkt te twijfelen aan het feit dat Simon Mignolet straks met de Gouden Schoen gaat lopen.

Wie anders dan Simon Mignolet pakt straks de Gouden Schoen? Zelfs zijn foutjes van de voorbije weken zouden nooit iemand daaraan doen twijfelen hebben.

Of 2022 zijn beste jaar ooit was, daar twijfelt Michel Preud’homme aan. “Simon is nu niet beter dan in zijn eerste jaren bij Club”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Maar hij heeft het in 2022 meer kunnen tonen, omdat dit Club een beetje te veel kansen weggeeft. Kijk, het is simpel: als een keeper geen werk krijgt, kan hij de Gouden Schoen niet winnen.”