Transfer van Vanzeir toch niet zo dichtbij als gedacht: "Ik reken op hem"

Dante Vanzeir viel tegen Cercle Brugge uit met een hamstringblessure. De aandacht gaat op dit moment echter naar zijn transfer.

New York Red Bulls heeft verregaande interesse in Dante Vanzeir van Union SG, maar het sleept nu toch al even aan en er is nog geen deal bereikt.

Tegen OH Leuven is Vanzeir er alvast niet bij. Trainer Karel Geraerts van Union trekt zich niets aan van een mogelijke transfer richting de Verenigde Staten.

“Hij is nog niet 100 procent. Als hij volgende week hersteld is, dan reken ik op hem”, klinkt het. Het grote struikelblok is de transfersom. De kloof tussen beide partijen is nog te groot, zo schrijft Het Laatste Nieuws.