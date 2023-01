Westerlo, Genk, Zulte Waregem, Kortrijk en Antwerp vs Club Brugge, Anderlecht, de speeluren en de arbitrage

Ook in het seizoen 2022 - 2023 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Westerlo - Genk

Veel leuke wedstrijden waren er niet in de midweek, maar wat we in het Kuipje in Westerlo te zien kregen was wél om duimen en vingers af te likken.

Genk toonde zich een waardige leider en speelde heel goed, maar ook Westerlo liet heel mooie dingen zien - met Van den Keybus en De Cuyper alweer in glansrollen.

Vlas

In de Vlasstreek deden ze deze midweek een goede zaak. Kortrijk hield de punten opnieuw knap thuis tegen Seraing met goed voetbal.

© photonews

Zulte Waregem van zijn kant kon drie keer scoren op bezoek bij Anderlecht en zorgde zo voor een 6 op 6 tegen paars-wit. En ook daar: met goed voetbal.

Antwerp

De voorbije weken ging het wat minder met Royal Antwerp FC, maar op bezoek bij KV Oostende liep het wél prima.

Er werd gewonnen met 0-3 en ook al was het voetbal niet altijd even oogstrelend, toch geeft dat de burger moed richting play-offs.

FLOP

Anderlecht & Club Brugge

De twee grootste instituten van het Belgisch voetbal zitten diep, zoveel is duidelijk. Het was niet anders afgelopen midweek.

Anderlecht moest - achter gesloten deuren - het onderspit delven tegen Essevee. De degradatieplaatsen zijn er dichterbij dan play-off 2. Club Brugge gaf voor de zesde keer op rij een voorsprong weg, deze keer bij STVV.

Speeluren

Geen supporters in Oostende van Antwerp als een boycot en ook op vele andere velden veel minder fans dan normaal gezien.

De speeluren - alles voor de fans zeggen ze bij de Pro League steevast - zullen er wel voor iets tussengezeten hebben. Vier midweekwedstrijden om 18.30 uur ...

Arbitrage?

En ook deze midweek kon er weer wat gezegd worden over de arbitrage. STVV kreeg geen strafschop na een fout van Odoi op Hayashi, in Westerlo - Genk was er wel wat te zeggen en ook in Kortrijk duurde het soms lang voor de VAR tussenkwam.

Ook Gent claimde een strafschop en er waren nog wel wat fases te bespreken. En een uitleg achteraf kan dat allemaal niet meer redden, zoveel is duidelijk.