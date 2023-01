Anderlecht moet gerenoveerd worden in één week tijd: Fredberg gaat spelers ten gelde maken om transfers te regelen

Anderlecht gaat de komende zeven dagen nog een transformatie ondergaan. Jesper Fredberg heeft de drukste week uit zijn nog jonge carrière voor de boeg. Enerzijds moet hij de ploeg versterken, anderzijds moet hij geld creëren om dat te verwezenlijken.

Dat Julien Duranville zal vertrekken staat zo goed als vast. De 16-jarige winger is momenteel geblesseerd, maar zijn situatie op Anderlecht is duidelijk: hij wil zijn nog tot 2024 lopend contract niet verlengen en moet nu dan toch nog de club helpen met een transfersom. 't Is vreemd, want ondanks dat hij slechts 11 matchen in de A-ploeg achter de rug heeft, vertegenwoordigt hij momenteel de grootste waarde in de kern. Anderlecht wil meer dan 10 miljoen voor hem krijgen.

Maar er zijn er nog. Benito Raman zal ook niet tegengehouden worden als hij een nieuwe club vindt. Fredberg is momenteel op zoek naar een nieuwe spits. Of twee indien mogelijk. De bedoeling was immers om een aanvaller te vinden die naast Fabio Silva kon spelen. Gezien de Portugees ook al weg is, is het geen overbodige luxe om er twee te halen. Raman startte wel de afgelopen twee wedstrijden, maar dat is vooral omdat hij de enige overgebleven 'negen' in de kern is.

Grootverdieners

Ook Killian Sardella staat op het lijstje van mogelijke vertrekkers, want de Deense CEO Sports is op zoek naar een echte linksback. Brian Riemer speelt met dubbel bezette flanken en heeft daar twee opties: de meer verdedigend ingestelde Sardella of de offensieve N'Diaye. Die laatste heeft potentieel, maar moet nog stappen zetten. Op dit moment heeft Anderlecht nood aan een ervaren linksback. Dus mag Sardella vertrekken.

En dan zijn er nog de grootverdieners. Anderlecht zou minstens anderhalf miljoen euro aan loon kunnen besparen als ze deze winter nog Hendrik Van Crombrugge en Adrien Trebel van de hand kunnen doen. Die laatste heeft nog maar een half jaar contract en komt niet in de plannen van Riemer voor. Over Lior Refaelov is er nog geen verdict gevallen en hij zal waarschijnlijk zijn contract mogen uitdoen. Over een nieuwe verbintenis valt er nog te discussiëren. Wesley Hoedt, dat is momenteel een probleem. Er is nul interesse om zijn zware contract over te nemen. Op dit moment lijkt het erop dat hij nog een half jaar in de B-kern zal zitten.

Aan inkomende zijde worden dus een linksback, een centrale verdediger (amper nog opties na het uitvallen van Delcroix) en een spits verwacht. Voor de extra creativiteit werd Anders Dreyer binnengehaald en men hoopt dat Verschaeren met meer opties vooraan ook zal beginnen renderen.