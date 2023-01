Degryse maakt nu al de rekening van Parker: "Een titel zit er niet meer in"

Club Brugge morste tegen Charleroi opnieuw met de punten en blijft zo in het sukkelstraatje zitten.

De 0-2-achterstand na nauwelijks een kwartier spelen hypothekeerde de wedstrijd van Club Brugge. “Je kan Club Brugge geen gebrek aan kwaliteit verwijten, maar met het gelijkspel tegen Charleroi weet Club nu al zeven competitiewedstrijden op rij niet meer wat winnen is”, zegt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Crisis met een grote C dan maar, met ook grote gevolgen voor dit seizoen meent Degryse. “Dat lijkt me de grootste crisis sinds Club in 2016 vijf titels in zeven jaar tijd won. Een titel dit jaar zit er nu niet meer in voor Club.”

Daarmee is de rekening van Scott Parker voor een groot stuk gemaakt. “De opgelopen schade door die 5 op 21 is te groot. 3 op 12 - een nederlaag en drie gelijke spelen - staan op het conto van Scott Parker: hij heeft zijn start als Club-trainer dus volledig gemist.”