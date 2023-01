Verdediger verlaat na anderhalf jaar SK Beveren en keert terug naar zijn moederclub

SK Beveren is een verdediger kwijt. Die gaat terug naar de club waar hij al eerder voor speelde.

In de zomer van 2021 kwam Jacob Buus Jacobsen (25) toe bij SK Beveren. Hij kwam toen over van AC Horsens. Ruim anderhalf jaar vertrekt de Deen alweer. Hij gaat terug naar Horsens dat momenteel in de Deense Superligaen 9e staat. Buus tekende een contract tot de zomer van 2026.

Buus Jacobsen speelde in zijn 1e seizoen 24 keer voor Beveren. In het huidige seizoen kwam de rechtsback minder in actie. Hij stond slechts 3 keer tussen de lijnen. Dat kwam mede door blessures.