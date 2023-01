Anderlecht dreigt nog een talent kwijt te raken: 18-jarige winger kan (onder andere) naar Standard

Anderlecht zag al verschillende jonge spelers vertrekken, maar dreigt er nog eentje kwijt te spelen. En weer eentje die pijn zou doen, want het gaat om Enock Agyei, één van de uitblinkers in de 1B-ploeg.

Agyei stond vorige zomer al in de belangstelling van Burnley, waar Vincent Kompany hem er graag bij wou gezien hij hem kende. Als dat nog niet genoeg referentie is: de winger scoorde ook al drie keer dit seizoen in de Challenger Pro League en is een constante dreiging vanop zijn flank.

De 18-jarige Belg met Ghanese roots is razendsnel en heeft een bovengemiddelde techniek. Standard trekt nu aan zijn mouw en heeft goeie papieren, want ze willen ook zijn broer Ebenezer - die bij de jeugd van Anderlecht werd doorgestuurd - vastleggen. Er zijn echter nog andere ploegen in de running. Agyei zijn contract loopt eind dit seizoen af en er is geen zich op een contractverlenging bij paars-wit.