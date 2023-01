Johan Boskamp flirtte met de dood en lag zes dagen op intensive care: "Ik lag bijna bij de warme bakker"

Voetbalanalist Johan Boskamp moest opgenomen worden in het ziekenhuis met hartklachten. Intussen heeft hij een pacemaker gekregen en gaat het een pak beter, maar even zag het er heel slecht uit.

Boskamp was bij Veronica Inside eerlijk over wat er gebeurde. “Het was heel slecht. Ik lag bijna bij de warme bakker. Ik heb zes dagen op intensive care gelegen. Ik heb twee keer een kijkoperatie gehad, toen hebben ze er stents ingezet. Maar het ging niet beter", gaf hij aan in de Nederlandse talkshow.

“Ze zeiden dat ik de dag nadien weer naar huis mocht, maar ik ben er nog eens twaalf dagen gebleven. Ik kreeg er het RS-virus bij en dan zaten mijn longen ook nog eens vol met water", aldus de ex-trainer van Anderlecht, die zich nu wel veel beter voelt. “Het is niet te geloven. Ik zei altijd dat ik zo moe was. Dat is nu niet meer zo.”