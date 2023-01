Seizoensrevelatie mét goed voetbal en voetjes op de grond: "Blijven op schema voor behoud"

KVC Westerlo pakte op bezoek bij Zulte Waregem een puntje na een 1-1 gelijkspel. "Billijk, alles bij elkaar", vond coach Jonas De Roeck. De visie van De Kemphanen is en blijft ondertussen duidelijk.

Westerlo speelt met nog twaalf speeldagen voor de boeg nog volop mee voor de top-8 en play-off 2, al zijn er veel kapers op de kust.

"We blijven op koers voor het behoud", kon er een lachje af bij coach Jonas De Roeck na de 1-1 bij Zulte Waregem. Goed voor punt 31 toch al voor De Kemphanen.

Maximale

"Neen, we willen het maximale uit de groep halen. En dat begint bij het behoud, maar we willen ook staan voor goed voetballen, er voetballend uitkomen, ..."

"Dat hebben we nu ook weer gedaan, dat is de manier om resultaat te halen volgens ons. We weten dat daar risico’s in schuilen, maar daar worden jonge jongens alleen maar beter van."