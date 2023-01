Spelers van Club Brugge hebben last van stress: "Maar Scott Parker duidelijk ook"

Club Brugge boekte onder de nieuwe trainer Scott Parker nog maar drie punten in vier wedstrijden.

Het ontslag van Carl Hoefkens kwam niet als een verrassing, maar het was maar zeer de vraag of een trainerswissel meteen ook effect zou hebben.

Voorlopig is dat nog niet zo. Andreas Skov Olsen liet zelfs vallen dat de ploeg last heeft van de stress, iets wat ook bij Scott Parker duidelijk werd volgens Franky Van der Elst, zo liet hij horen in Extra Time.

Terwijl Parker die stress precies zou moeten wegnemen. “En ook om goeie keuzes te maken. Nusa vond ik geen goeie keuze in deze moeilijke periode. Ook Vanaken eraf halen als je nog moet scoren, vond ik raar”, klinkt het bij Van der Elst.