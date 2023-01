📷 Beau monde van het Belgisch voetbal verzamelt in mooiste outfit: iedereen verwacht Mignolet op hoogste schavotje

Al wie iets betekent in het Belgische voetbalwereldje wou er vanavond bij zijn in de Antwerp Expo. Zowat alle trainers en bestuurders van de Belgische topclubs waren aanwezig. En natuurlijk zetten ook zij allemaal Simon Mignolet op het hoogste schavotje.

Je mocht het iedereen vragen: er is amper spanning. Iedereen verwacht Mignolet. Het tegendeel zou een enorme verrassing zijn. Intussen poseerden ze allemaal in hun zondags kostuum of mooiste kleedje voor de camera's.

© photonews

© photonews

© photonews

© photonews

© photonews

© photonews

© photonews