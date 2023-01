Beetje ambras bij PSG: vice-kapitein was niet op de hoogte van degradatie en reageert op Instagram

Christophe Galtier, trainer van PSG, heeft - waarschijnlijk onbedoeld - voor onrust gezorgd in zijn kleedkamer. Presnel Kimpembé, die bij afwezigheid van Marquinhos normaal gezien kapitein is, was niet op de hoogte van zijn degradatie.

In de bekermatch tegen Pays de Cassel droeg Kylian Mbappé de armband omdat Marquinhos er niet bij was. Pikant detail: Presnel Kimpembe was niet op de hoogte dat Mbappé intussen vice-kapitein geworden is in zijn plaats. Dat werd op de persconferentie achteraf bevestigd door Galtier. Op Instagram reageerde hij wel al op de commotie.

Hij beweert dat er nog niets beslist is. “Ik heb de voorbije uren veel gehoord en gelezen over dingen die op mij betrekking hebben”, aldus de verdediger. “Ik vind het dus noodzakelijk om duidelijkheid te scheppen zodat het verspreiden van verkeerde informatie stopt. Ik werd niet op de hoogte gebracht van de beslissing, dus dat is compleet verkeerd. Maar ik respecteer altijd de beslissingen van de club.”