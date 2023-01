Ianis Hagi (ex-Genk) keert na zware blessure terug op het voetbalveld en staat in belangstelling van Turkse topclub

Ianis Hagi heeft voor het eerst opnieuw gespeeld sinds hij zijn ligamenten scheurde. Zijn terugkeer vond plaats in een vriendschappelijke wedstrijd. Het kan de start zijn van het herlanceren van zijn carrière in Schotland.

Na een lange afwezigheid vanwege gescheurde ligamenten is Ianis Hagi (24) eindelijk terug. De offensieve middenvelder - die ook bij Racing Genk de revue passeerde - deed mee in een vriendschappelijke wedstrijd bij Glasgow Rangers en was al beslissend met een doelpunt en een assist. Dat meldt de Roemeense journalist Emmanuel Rosu.

De toekomst van Hagi ligt mogelijk niet langer in de Schotse Premiership. Volgens het Turkse Karar is Galatasaray zeer geïnteresseerd in de zoon van Gheorghe Hagi, die zelf zijn loopbaan afsloot in de Turkse hoofdstad. Galatasaray zou financieel tot alles bereid zijn om Ianis Hagi aan te treken.

Geen koopje

Dat zal dan ook nodig zijn. Hagi heeft in december zijn contract bij de Rangers nog verlengd tot 2026. De Roemeen zal dus zeker geen koopje zijn.