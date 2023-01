Marc Coucke reageert na doorverwijzing van verdachten: "Een club met zo'n grandeur"

Vanmorgen raakte bekend dat 14 verdachten naar de correctionele rechtbank moeten voor gesjoemel bij de verkoop van RSC Anderlecht.

Marc Coucke reageert in de eerste plaats opgelucht dat het onderzoek serieus gevoerd wordt, waardoor hij zich wellicht burgerlijke partij stelt om de schade vergoed te zien.

“Ik voelde vrij snel dat er dingen niet klopten. Dat er sprake was van onfrisse praktijken. Niet lang na mijn aantreden bleken er dan wel heel veel lijken uit de kast te vallen. Er waren zoveel dingen die niet klopten”, zegt Coucke bij Het Nieuwsblad.

“Je neemt een club met zo’n grandeur over, voor zoveel geld, dan wil je dat alles normaal verloopt. Dat nu blijkt dat dit niet het geval is, valt me zwaar.”