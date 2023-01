Mignolet zelf blijft rustig, Verhaeghe haalt loftrompet boven: "Dat maakt hem zeer waardevol"

Het is gelukt. Simon Mignolet is de nieuwe Gouden Schoen. Maar uiteraard blijft de Brugse doelman daar zelf rustig onder. Het typeert hem.

"Wat kan ik zeggen?", opende Mignolet zijn speech. "In de eerste plaats bedankt aan de mensen die voor me stemden. En bedankt aan mijn trainers en ploegmaats die er dagelijks voor zorgen dat ik scherp blijf."

"Het is altijd blijven trainen. Mijn ouders en familie zijn heel goed voor mij. Zij cijferen zich weg voor mij, zodat ik voetbal kan vergeten als ik thuiskom."

Lof van Verhaeghe

"Met Simon kan je over álles praten. Hij staat goed in het leven, heeft een geweldige vrouw en een stabiel gezin. Zijn kijk op de samenleving is heel goed. Simon kan alles goed plaatsen", is ook Bart Verhaeghe vol lof.

"Hij doet dat met een nuchtere kijk op hoogtes en laagtes. Dat maakt hem zeer waardevol. Wij zijn een club van hard werken en ‘bluvn goan’. Wel, dat straalt Simon Mignolet enorm uit."