OFFICIEEL OH Leuven legt middenvelder langer vast

De Bulgaarse defensieve middenvelder Kristiyan Malinov (28) verlengt zijn contract tot 2025 aan Den Dreef.

Malinov kwam in augustus 2020 over van het Bulgaarse CSKA Sofia. Hij speelde ondertussen 68 wedstrijden voor OH Leuven, waarvan 20 dit seizoen. Kristiyan Malinov is Bulgaars international en speelde al 30 wedstrijden voor zijn land.

Malinov is tevreden met zijn verlengd verblijf in Leuven. “Ik ben zeer gelukkig met mijn contractverlenging. Ik kijk ernaar uit om me de komende twee jaar opnieuw 100% te geven voor OH Leuven en de supporters,” aldus Malinov op de website van de club.