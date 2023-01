Bart Verhaeghe steekt loftrompet af over Simon Mignolet: "Nog vele jaren voor de boeg"

In 2019 haalde Club Brugge Simon Mignolet van Liverpool naar de Jupiler Pro League.

Voor voorzitter Bart Verhaeghe nog altijd één van de strafste stunts in de geschiedenis van Club Brugge. Een transfer die ze zich nog altijd niet beklagen. De Gouden Schoen is de bekroning van die transfer.

“Simon heeft dit zelf afgedwongen”, zegt Bart Verhaeghe bij Sporza. “Als doelman moet je sowieso extra je best doen om zo'n prijs binnen te halen. We zijn dankbaar en vereerd dat Simon daarin geslaagd is.”

Dat verhaal bij Club Brugge is nog lang niet geschreven. “Hij staat voor alles wat Club Brugge is. Iemand die met beide voeten op de grond staat. Simon blijft nuchter bij hoogtes én laagtes. Het is een harde werker, professional en mooie mens. We zijn ervan overtuigd dat Simon nog vele jaren bij ons voor de boeg heeft.”