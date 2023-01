Marc Degryse ziet Gouden Schoen als bekroning voor Mignolet: "Uitzonderlijke, zorgvuldig uitgebouwde carrière"

Marc Degryse komt met lof voor de nieuwe Gouden Schoen. Hoe Simon Mignolet zijn carrière heeft uitgebouwd, dat verdient een bekroning als deze.

Bovendien is Mignolet de Gouden Schoen met de grootste voorsprong ooit. "Die enorme voorsprong maakt van Mignolet zeker geen mindere Gouden Schoen. Integendeel, het maakt het alleen maar straffer", zegt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

"Er was geen enkele voetballer opgewassen tegen hem. Zelfs als er nog topspelers in de Belgische competitie waren opgestaan, dan nog is de kans klein dat ze sterker waren geweest dan Mignolet. Want doe het maar eens, in twee competitiehelften zo dominant zijn. Een heel jaar aan een stuk de beste zijn. Dat is zeer zeldzaam. Het geeft nog meer cachet aan zijn prijs."

Familieman

Een prijs die hij wellicht ook te danken heeft aan hoe Mignolet in het leven en in de sportwereld staat. "Talent hebben is één ding, maar het hoofd moet ook mee. Intelligentie heeft Mignolet met overschot. Een familieman die nu al aan het nadenken is over het leven na het voetbal."

"Deze Gouden Schoen is meer dan enkel een beloning van een fantastisch jaar", gaat Degryse voort met zijn lofzang. "Het is de bekroning van een uitzonderlijke carrière, die hij zorgvuldig heeft uitgebouwd."