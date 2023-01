🎥 Real Madrid verslaat Atletico Madrid en gaat naar de halve finales van de Copa del Rey

Real Madrid heeft zich voor de halve finales van de Copa del Rey geplaatst. Het had tegen Atletico Madrid verlengingen nodig, maar Benzema en Vinicius maakten het verschil.

Voor de wedstrijd was er veel te doen rond Vinicius. De fans van Atletico Madrid namen hem op de korrel en er was de wansmakelijkelijke actie met een pop. In de wedstrijd kreeg Vinicius overigens de 1e kans. Benzema had hem alleen voor doel gezet, maar Vinicius miste zijn controle.

Atletico scoorde meteen uit zijn 1e grote kans. Koké zette met een lob de hele defensie te kijk en vond de diepgelopen Molina. Die zette meteen voor. Aan de 2e paal stond Morata die in één tijd binnentikte. Het antwoord van Real Madrid kwam op vrije trap. Kroos zette voor en leek Militao te vinden, maar Morata kon nog net de bal raken en zo Militao verrassen. Zo bleef het 0-1.

Na de rust werd Real dominanter. Valverde devieerde een voorzet richting de 2e paal, maar Vinicius en Benzema konden er net niet bij. Een paar minuten later was er een schot van Benzema en doelman Oblak moest voor het eerst redding brengen. Real bleef domineren, maar het moest nog altijd opletten voor een 2e tegendoelpunt. Zo stond Courtois goed opgesteld bij een goede vrije trap van Griezmann. Op de daaropvolgende hoekschop probeerde de ingevallen Witsel met een omhaal, maar zijn poging ging naast.

Uiteindelijk kon Real de gelijkmaker maken. Invaller Rodrygo ging door het hart van de Atletico-defensie op wandel. Hij werkte fraai af met een puntertje. Atletico antwoordde meteen. In de kluts kreeg Griezmann de bal en hij stond alleen voor Courtois. Griezmann trapte hard over en stond misschien ook wel buitenspel. Er kwamen geen nieuwe kansen en zo gingen we naar verlengingen.

In de verlengingen kreeg Savic 2 keer kort na elkaar geel. Zo moest hij voortijdig gaan douchen. Meteen daarna kreeg Rüdiger een open kopkans, maar die ging naast. Atletico bleef op de counter loeren, maar Real kon al snel de bovenhand nemen. Asensio zette voor. Vinicius en Rodrygo trapten naast de bal, maar die kwam bij Benzema terecht. Die trapte in de korte hoek binnen en liet Oblak kansloos.

Ondanks de achterstand en de man minder op het veld bleef Atletico ervoor knokken. Bij een corner kreeg Depay de bal voor zijn voeten, maar hij trapte recht in de handen van Courtois. Enkele minuten later kreeg Carrasco een goede kans, maar hij miste zijn schot compleet. Nadien kwamen er geen goede kansen voor Atletico meer. Het doelpunt viel nog aan de overzijde. Vinicius zorgde na een rush voor de 3-1.