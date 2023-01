📷 Stadsgenoten veroordelen wansmakelijke actie enkele Atletico Madrid-supporters

In de kwartfinales van de Copa del Rey staat de Madrileense stadsderby op het programma. Vooraf hebben enkele supporters van Atletico Madrid voor heel wat controverse gezorgd. Beide clubs hebben die actie ondertussen veroordeeld.

Al enkele dagen is er voor de stadsderby in de Copa del Rey spanning in Madrid. Zo waren er spandoeken van Atletico-fans met opschriften zoals 'Madrid haat Real'. Enkele fans van Atletico gingen zelfs nog verder. Aan een brug in de buurt van Valdebebas, het oefencomplex van Real Madrid, hingen ze een pop. Die pop had een shirt van Vinicius. Eerder was Vinicius tijdens de stadsderby tijdens de competitie ook al het slachtoffer racistische spreekkoren. Op het popincident reageerden Real Madrid en Atletico Madrid ondertussen. Beide clubs veroordelen de actie.

Hoy es Vinicius. Ayer fue otro y mañana, cualquiera.

Esto no es deporte. Esto no es fútbol.

Basta ya de violencia, amenazas, homofobia y xenofobia. pic.twitter.com/DXowU0nu5I — Carme Barceló (@CarmeBarcelo) January 26, 2023

"Real Madrid dankt iedereen voor de steun die we hebben ontvangen na de betreurenswaardige en weerzinwekkende daad van racisme, xenofobie en haat tegen Vinicius. Wij willen die daden, die een aanval zijn op de fundamentele rechten en op de waardigheid van de mens, ten strengste veroordelen. Dit heeft niks te zien met de waarden die voetbal en sport vertegenwoordigen. Aanvallen zoals die op onze speler, of op welke sportman dan ook, horen niet thuis in onze samenleving."

"De rivaliteit tussen beide clubs is maximaal, maar het respect is dat ook. Geen enkel individu, wat zijn of haar bedoeling of kleur is, mag het samen bestaan van beide supportersclans bezoedelen. Het is ieders verantwoordelijkheid om dit te voorkomen", zo beginnen ze bij Atlético in een statement. "Dergelijke daden zijn absoluut verwerpelijk en ontoelaatbaar. Ze maken de maatschappij te schande. Wij veroordelen zonder voorbehoud elke handeling die de waardigheid van mensen of instellingen aantast."