Timmy Simons reageert op interesse als technisch directeur voetbalbond: "Dat spreekt wel in mijn voordeel"

De voetbalbond is nog altijd op zoek naar een nieuwe technisch directeur en bondscoach.

De voetbalbond is na het vertrek van Roberto Martinez nog altijd op zoek naar een vervanger voor de Spanjaard. Er moet zowel een nieuwe technische directeur als bondscoach gezocht worden. Voor de functie van technisch directeur werd de naam van Frank Vercauteren al het meest genoemd, maar ook die van Thomas Vermaelen en Timmy Simons duiken op.

"Ik heb in mijn carrière veel trainers versleten en dan pik je wel een aantal zaken op over hoe die mensen benaderd willen worden in bepaalde situaties. Er zijn ook geen geheimen meer, we moeten het warm water niet opnieuw uitvinden. Relaties en connecties hebben, dat is wel belangrijk in de voetbalwereld", zegt Simons bij Eleven Insiders.

Simons studeerde onder meer verder en werd vastgoedmakelaar en vastgoedexpert en had ook twee veldritteams. "Ik heb tijdens mijn carrière ook zaken gedaan buiten het voetbal en heb een brede interesse, dat spreekt wel in mijn voordeel." Of hij echt kandidaat is als technisch directeur wil Simons niet zeggen, maar "Ik zou niet neen zeggen."