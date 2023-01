Uitspraken van Scott Parker over ambities doen bij velen de wenkbrauwen fronsen

Scott Parker staat dit weekend voor zijn vijfde wedstrijd bij Club Brugge. Momenteel pakte hij nog maar drie op twaalf.

De trainerswissel bij Club Brugge heeft nog niet het gewenste effect had. Club Brugge viel door de zege van AA Gent afgelopen weekend uit de top vier van de Jupiler Pro League.

Er is dus nog een hele weg af te leggen om een nieuwe titel naar het Jan Breydelstadion te brengen, als het daarvoor al nog niet te laat is ondertussen door de gigantische voorsprong van KRC Genk.

Scott Parker blijft in ieder geval op zoek naar de eerste overwinning. “Ik voel vooruitgang, maar de resultaten moeten er op een bepaald moment natuurlijk ook komen”, zegt Parker aan Het Nieuwsblad.

Parker legt de aandacht echter volledig op het dubbel duel in de Champions League. “Daar zullen we nog genoeg werk mee hebben. Er zijn nog enorm veel wedstrijden en er ligt werk op de plank. Maar het is misschien goed dat mijn spelers nu een duidelijk doel hebben.”