Vrancken geëmotioneerd en laat zich uit over titelambities: "Zou voor elk van spelers en ex-spelers door het vuur gaan"

Wouter Vrancken is verkozen tot 'Coach van het Jaar' en die prijs maakte wel bepaalde emoties in hem los. Ten slotte is Vrancken opgeklommen van vierde provinciale tot de top in België.

Wouter Vrancken werd verrast tijdens een meeting van RC Genk en kreeg dan nog een filmpje te zien met mooie woorden van spelers van zijn ex-clubs. "Voor elk van hen en hun ploegmaats zou ik nog altijd door het vuur gaan", reageerde Vrancken. Geneugten De succescoach van de leider kwam ook terug op zijn opmerkelijk traject als trainer. "Je moet je aanpassen, hé. Als je jeugd traint, moet je dat doen. Als je in provinciale coacht, moet je ook de geneugten van het provinciale voetbal meenemen. Nu gaat dat niet meer op dezelfde manier, maar het team is superbelangrijk. Voetbal is een teamsport, het team staat dus op nummer 1. Ook op nummer 1: zijn huidige ploeg in de rangschikking van de competitie. Logisch dus dat er van de titel gedroomd wordt. Misschien meer door de spelers dan door hem zelf? "Ik heb nooit gezegd dat iemand niet over de titel mag spreken. Al kan wat je zegt alleen maar tegen jou gebruikt worden. Het belangrijkste is wat je er vandaag voor doet om ver te geraken."