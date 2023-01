Oplossing in de maak voor Wesley Hoedt: Engelse tweedeklasser wil hem huren met aankoopoptie

Er is een oplossing in de maak voor Wesley Hoedt. De Nederlander, die bij Anderlecht niet meer aan spelen zal toekomen, kan naar Watford. De Engelse tweedeklasser wil zijn loon overnemen en hem huren tot het einde van het seizoen.

Na de discussie met Robin Veldman voor de Europese match tegen Silkeborg. Het bestuur besliste toen dat de verdediger niet meer in actie zou komen voor de A-ploeg en zijn situatie is sindsdien ongewijzigd gebleven. Anderlecht zocht een oplossing en die is er nu waarschijnlijk gekomen met Watford, dat derde staat in The Championship.

De tweedeklasser zou zijn loon willen overnemen en hem huren tot het einde van het seizoen, met aankoopoptie. Een oplossing die voor alle partijen gunstig zou zijn. Bij Watford is Mogi Bayat kind aan huis, maar het is niet duidelijk of hij met de transfer te maken heeft.