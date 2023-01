Deila over mindere prestaties en 6 op 21 van Standard: "Iedereen, ook ik, moet zijn werk beter doen"

Standard ontvangt vrijdagavond Eupen.

Standard-Eupen is de openingsmatch van de 23ste speeldag in de Jupiler Pro League. Standard zit in een mindere periode en pakte slechts 6 op 21. En toch staat Standard nog altijd zesde, op slechts vier punten van de top vier.

Standard-coach Ronny Deila weet dat beter moet. "Ik zie een ploeg die zich opnieuw wil tonen en reageren. We staan nog steeds in een goede positie in het klassement. Iedereen, ook ik, moet zijn werk beter doen en presteren", zei op zijn persconferentie voor de match.

Over mogelijke aanwinsten voor Standard in de rest van de transferperiode kon Deila weinig zeggen. "De transferperiode van januari wordt gebruikt om ons te versterken, dus we kijken vooral naar spelers die nieuwe kwaliteiten aan de kern kunnen toevoegen."