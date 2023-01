'Shinji Kagawa verlaat na een jaar de Jupiler Pro League en keert terug naar zijn thuisland'

De Jupiler Pro League kan niet langer genieten van de kunstjes van Shinji Kagawa. De aanvallende middenvelder zou op vertrekken staan bij STVV.

Het Belang van Limburg meldt dat Kagawa opnieuw in de J-League gaat spelen, de competitie in zijn thuisland Japan. Dat is ook waar het voor hem allemaal begon in het profvoetbal. Van 2006 tot 2010 kwam de inmiddels 33-jarige Japanner uit voor Cerezo Osaka. Nadien volgden onder meer twee passages bij Borussia Dortmund en enkele jaren bij Manchester United.

Olympisch doelpunt

In de herfst van zijn carrière kwam hij via de Japanse connectie bij Sint-Truiden terecht. De Limburgse club had hem één jaar onder contract. Zijn klasse van weleer was zelden te zien op Stayen, al pakte Kagawa wel een keertje uit met een olympisch doelpunt.

Dat is dan ook het voornaamste wat STVV zal onthouden van zijn passage, nu een terugkeer naar het thuisland lonkt voor Kagawa.