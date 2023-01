Vrouwenvoetbal of niet: OH Leuven eert gouden schoen voor aftrap tegen STVV

Bij OH Leuven zijn ze fier op hun laureaten en dan maakt het niet uit of ze bij de mannen- of vrouwenploeg spelen.

Want voor de wedstrijd tussen OH Leuven en STVV werd Nicky Evrard in de bloemetjes gezet. De doelvrouw van de damesploeg van OH Leuven won afgelopen woensdag de Gouden Schoen bij de vrouwen voor haar uitstekende prestaties in doel bij OHL én de nationale ploeg.

Evrard trekt binnenkort transfervrij naar Chelsea en heeft haar droomtransfer te pakken. Ze verlaat Leuven via de grote poort want het publiek aan het King Power @ Den Dreef stadion had een staande ovatie in petto voor de winnares van de Gouden Schoen.