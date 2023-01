FC Porto zorgt voor primeur en heeft nieuwe prijs te pakken

FC Porto heeft zaterdagavond voor een primeur in de clubgeschiedenis gezorgd.

De tegenstander van Club Brugge in de achtste finales van de Champions League won voor het eerst sinds het bestaan van de club de Ligabeker.

Tegenstander in de finale in het stadion van Leiria was Sporting Lissabon. De ploeg van Sergio Conceicao kwam al na 10 minuten op voorsprong via Eustaquio.

Porto kwam in de laatste twintig minuten nog met een man meer na dubbel geel voor Paulinho. Marcano kopte vijf minuten voor tijd de 2-0 in doel.