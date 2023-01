Geen Gouden Schoen maar Genk viert wel andere winnaars van afgelopen woensdag

Dat de Gouden Schoen naar Simon Mignolet zou gaan leek al wel vast te staan maar verder ging toch vooral Racing Genk met de prijzen lopen.

Naast de Gouden Schoen werd Mignolet ook verkozen tot beste doelman, wat nogal onlogisch zou zijn moch dat niet het geval geweest zijn. Maar verder ging nagenoeg elke prijs naar competitieleider KRC Genk.

Want Bilal El Khannouss werd met één puntje voorsprong op Charles De Ketelaere verkozen tot belofte van het jaar en Wouter Vrancken tot coach van het jaar. Al mocht KV Mechelen die prijs ook wel gedeeltelijk claimen vanwege het mooie parcours van Vrancken bij KV Mechelen vorig seizoen en in Genk dit seizoen.

© photonews

Maar Genk mocht nog een prijs mee naar huis nemen want de mensen thuis stemden het doelpunt van Bryan Heynen tegen Antwerp tot doelpunt van het jaar.

Drie laureaten dus en die kregen alle drie een bloemetje vlak voor de aftrap van de wedstrijd tegen Seraing.

Maar er was nog een vierde man die in de bloemetjes gezet werd want Maarten Vandevoordt betwist tegen Seraing zijn 100e wedstrijd voor Racing Genk. De doelman kreeg een ingekaderd shirt van de ploeg die hij binnenkort verlaat voor RB Leipzig.

Vandaag speelt 𝗠𝗮𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻 zijn 𝟭𝟬𝟬𝘀𝘁𝗲 𝘄𝗲𝗱𝘀𝘁𝗿𝗶𝗷𝗱 voor 🔵⚪.Keep it up! #GNKSER KRC Genk (@KRCGenkofficial) January 29, 2023