Tactisch of mentaal? Fred Vanderbiest ontleedt nieuwe ontgoocheling KVM buitenshuis: "Wij moeten 100 procent zijn"

Neen, het wil buitenshuis maar niet lukken voor KVM. Fred Vanderbiest was bij afwezigheid van de geschorste Defour de trainer die aan de zijlijn de ploeg naar puntengewin diende te coachen. Waarom dat niet lukte, werd uitgebreid met hem besproken.

Vanderbiest besprak het tactische plaatje. "Het was afwachten hoe Westerlo ging spelen, want bij een drie-of vijfmansverdediging hebben we een bepaalde manier van druk zetten. Ze startten met vier achteraan, dat hadden we ook wel verwacht. Madsen, Van Eenoo, De Cuyper en Van den Keybus zorgden voor veel beweging. We stonden iets te ver uit mekaar."

De voorste linie van KV werd vlot gepasseerd. "Yonas Malede en Fred Soelle Soelle liepen te pas en te onpas uit. In de laatste tien minuten van de eerste helft zijn we met Kerim Mrabti en Fred druk gaan zetten. We gingen in een 4-4-2 spelen. Dat ging beter, omdat je dan man op man kon spelen. Het idee dat we hadden bij aanvang draaide van geen kanten. Dan is het kwestie om aan te passen, maar dat is niet altijd evident."

Decompressie

Het regelmatig niet scherp starten op verplaatsing lijkt dan toch eerder een mentaal gegeven. "Wat daar de oorzaak van is, moeten we toch grondig bekijken. Je won de match die je moest winnen tegen KVK en dan komt er sowieso al wat decompressie. Ook dat het donderdag die bekermatch is, speelt een rol. Het zou niet mogen, maar het is menselijk. Je weet hoe de beker leeft in Mechelen."

"In onze laatste drie matchen buitenshuis in de competitie was het 2-0, dan scheelt er iets", kent Vanderbiest de cijfers. "Als we op 80 procent van onze mogelijkheden spelen, brengen we niet wat we moeten brengen. Wij moeten 100 procent zijn."

Steun publiek

Dat gebeurt echter maar niet op verplaatsing. "In mijn vijf seizoen bij Mechelen was het uit altijd met vallen en opstaan. Alleen wonnen we wel links en rechts onze wedstrijden, wat ons in de top acht hield. Daar knelt het schoentje nu. Thuis slepen we met de steun van het volk de winst nog wel eens over de streep, al hadden we op Westerlo ook 1000 man mee. In elk geval: 4 op 30 buitenshuis is niet genoeg."